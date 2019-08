Governo: Salvini, tra M5s alcuni disponibili per manovra economica coraggiosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha detto di aver "scoperto che tanti no si sarebbero trasformati in sì. Ci sono alcuni Cinque stelle che appoggerebbero una manovra coraggiosa, ho scoperto che alcuni sarebbero disponibili. Aver scoperchiato il vaso è servito agli italiani per capire": lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, al Quirinale, al termine del colloquio con il capo dello Stato, Sergio Mattarella, nell'ambito delle consultazioni dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte. (Rin)