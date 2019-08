Messico: inflazione in calo in prima metà di agosto, minimo da novembre 2016

- Nei primi quindici giorni di agosto l'indice dei prezzi al consumo in Messico è calato dello 0,08 per cento rispetto alla seconda metà di agosto. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi) segnalando che, su anno, l'inflazione è salita del 3,29 per cento, il dato più basso da novembre 2016. Il dato descrive un nuovo periodo di deflazione tecnica dopo la seconda metà di maggio. Il dato risulta in ulteriore calo rispetto al 3,78 per cento su anno valutato dall'Inegi per il mese di luglio, ulteriore conferma del progressivo rientro dell'inflazione nei parametri stabiliti dalla Banca centrale (Banxico), il 3 per cento con una tolleranza di un punto percentuale in più e in meno. Era stato il progressivo raffreddamento della corsa dei prezzi a spingere, tra le altre cose, la Banxico a tagliare 25 punti base dal tasso di sconto, nella riunione di metà agosto. (segue) (Mec)