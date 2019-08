Governo: Di Maio, taglio parlamentari tra priorità calendario Aula

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, accompagnato dai capigruppo M5s di Camera e Senato Franscesco D'Uva e Stefano Patuanelli, al termine del colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nell'ambito delle consultazioni sulla crisi di governo, ha spiegato di aver esposto al capo dello Stato gli obiettivi prioritari, "dieci impegni che abbiamo preso con gli italiani e che secondo noi devono essere portati a compimento". Al primo punto dell'elenco c'è il taglio del numero dei parlamentari: "Manca un solo voto per completare la riforma - ha rimarcato il vicepremier -, per noi deve essere tra le priorità del calendario in Aula". (Rin)