Campania: A. Cesaro (FI), farmacie prese d'assalto. Serve poliziotto di quartiere

- "Se, come ci torna a raccontare oggi la stampa, nonostante l'impegno encomiabile delle forze dell'ordine e il ricorso a sofisticati sistemi di sorveglianza, le nostre farmacie, al pari di tanti altri esercizi commerciali, continuano ad essere presi letteralmente d'assalto da balordi e rapinatori, è evidente che qualcosa nell'organizzazione della sicurezza non va". Lo ha affermato il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro che ha espresso la propria solidarietà "al personale della farmacia Galeno e alla direttrice Caliendo, da anni messi praticamente sotto assedio dalla criminalità locale". "È evidente che, come chiediamo da anni, serve una svolta nelle politiche per la sicurezza" ha sottolineato Cesaro, per il quale "servono senz'altro più uomini e mezzi ma anche più poteri ai sindaci e il ritorno al poliziotto di quartiere". (Ren)