Albania: sindaco di Vora respinge accuse opposizione, "mai condannato in nessun paese Ue"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la massima responsabilità legale e morale "dichiaro di non essere mai stato condannato o espulso da alcun paese dell'Unione europea": è quanto affermato oggi da Agim Kajmaku, sindaco di Vora - comune a 20 chilometri a sud di Tirana – respingendo le accuse dell'opposizione albanese di centro destra guidata da Lulzim Basha, secondo cui sarebbe stato condannato ed espulso in Grecia. Kajmaku, rappresentante della maggioranza di centro sinistra del premier Edi Rama, è stato eletto alla guida del comune nelle elezioni amministrative dello scorso 30 giugno, boicottate e non riconosciute dall'opposizione. Nel formulario sulla depenalizzazione che ogni candidato agli incarichi locali è costretto a compilare il sindaco ha negato di essere mai stato condannato o espulso da un paese dell'Ue. (segue) (Alt)