Governo: Orfini, a consultazioni aperte si parla al Quirinale, no veline

- "Lo dico a tutto il Pd: a consultazioni aperte non ci si parla con veline e contro veline. Non si fanno esegesi anonime. Non si gioca con le dichiarazioni fatte da ‘fonti vicine a’. Si va al Quirinale e si parla lì. Per rispetto al capo dello Stato, al paese. E anche a se stessi". Lo ha scritto il deputato del Pd Matteo Orfini su Twitter.(Rer)