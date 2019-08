Sciopero autostrade: 25 e 26 agosto intensificati servizi vigilanza a caselli

- "In concomitanza del controesodo di questo fine settimana contraddistinto da bollino rosso sulle strade principali italiane si segnala la possibilità di rallentamenti alle stazioni autostradali a causa di uno sciopero nazionale del personale di esazione, che interesserà la giornata di domenica 25 agosto, dalle ore 10 alle ore 14, e dalle ore 18 fino alle ore 02 della giornata di lunedì 26 agosto. Il personale in presidio presso le stazioni interessate dallo sciopero opererà per prevenire accodamenti o disagi, attivando tutte le misure necessarie per agevolare il deflusso dei veicoli. Saranno inoltre intensificati i servizi di vigilanza stradale in prossimità dei caselli autostradali interessati dallo sciopero del personale". Così una nota della Polizia di Stato. (Com)