Milano: Comazzi (FI), scarcerazione Tatarella buona notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scarcerazione di Pietro Tatarella e la disposizione degli arresti domiciliari è una buona notizia. Ora Pietro potrà tornare a casa e riabbracciare la sua famiglia" afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. "Ho fiducia nella giustizia e sono sicuro che tutto verrà chiarito al più presto; ricordiamo sempre che in Italia si è innocenti fino al terzo grado di giudizio". (Com)