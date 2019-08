Kosovo: Mustafa (Ldk), partito pronto per elezioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 13 agosto si sono incontrati i leader dei due maggiori partiti dell'opposizione kosovara, Lega democratica del Kosovo e Movimento Vetevendosje, per discutere sulla possibilità di istituire una coalizione pre-elettorale. L'incontro tra Isa Mustafa e Albin Kurti è avvenuto in un ristorante di Pristina e si tiene in vista del 22 agosto, data in cui è fissata una riunione del parlamento kosovaro per decretare lo scioglimento dell'aula e per l'indizione di elezioni anticipate. Il leader dell'Ldk Mustafa ha fatto sapere nei giorni scorsi che non intende proporsi come candidato premier del partito alle prossime elezioni anticipate. "Certamente mi sforzerò per trovare un altro candidato all'interno dell'Ldk", ha dichiarato Mustafa aggiungendo che la leadership del partito punta a scegliere una persona "che sarà il candidato giusto per vincere la fiducia dei cittadini". (segue) (Kop)