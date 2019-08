I fatti del giorno - Balcani (2)

- Kosovo: presidente Thaci a colloquio con capo commissione elettorale - Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha ricevuto oggi il capo della commissione elettorale centrale Valdete Daka: lo riferisce il portale d'informazione "Gazeta Express". Thaci e Daka hanno avuto un colloquio incentrato sulle elezioni anticipate, ad un giorno dalla data prevista per lo scioglimento del parlamento di Pristina. Anche la possibile data per le elezioni anticipate sarebbe stata oggetto di confronto nel colloquio odierno, ma non sono stati rivelati ulteriori dettagli. Il presidente del parlamento kosovaro e leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Kadri Veseli, ha confermato nei giorni scorsi che il monocamerale di Pristina sarà sciolto il 22 agosto, come già deciso dai partiti, e pertanto "le elezioni anticipate sono inevitabili". "Quindi spetta ai cittadini prendere una decisione su quale direzione prenderà il Kosovo nei prossimi quattro anni", ha dichiarato Veseli. (segue) (Res)