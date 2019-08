Kosovo: premier dimissionario Haradinaj, elezioni anticipate prova di maturità politica

- Il Kosovo sta andando verso elezioni anticipate: "Una prova forte della nostra maturità politica e della democrazia avanzata". Lo ha detto il premier dimissionario del Kosovo, Ramush Haradinaj, scrivendo sul suo profilo Twitter dopo il voto con cui il parlamento di Pristina ha approvato il suo scioglimento aprendo le porte a elezioni anticipate. "Il Kosovo rimane impegnato all'integrazione nei meccanismo euro-atlantici", ha chiarito l'ex premier. I deputati del parlamento di Pristina hanno votato questa mattina in favore dello scioglimento del parlamento, per aprire la strada alle elezioni anticipate dopo le dimissioni del premier Haradinaj. Il sostegno alla mozione per lo scioglimento del parlamento è stato molto ampio, con 89 deputati, sia dei partiti della maggioranza che dell'opposizione, che hanno votato in favore. Dopo lo scioglimento del parlamento kosovaro, le autorità di Pristina devono organizzare le elezioni entro 45 giorni. Il presidente kosovaro Hashim Thaci dovrebbe decretare nei prossimi giorni la data per il voto anticipato. Fonti presidenziali, citate ieri dalla stampa di Pristina, hanno indicato come probabile data del voto domenica 6 ottobre. (Kop)