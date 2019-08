Serbia-Ue: ministro Esteri Dacic, da Mogherini "gioco che non accetteremo" (3)

- L'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea Federica Mogherini ha invitato il ministro degli Esteri kosovaro Behgjet Pacolli all'incontro informale ad Helsinki con i capi della diplomazia dei paesi Ue e di quelli candidati all'adesione. La stampa di Pristina ha messo in evidenza nei giorni scorsi la reazione dei media di Belgrado a questo invito: il quotidiano serbo "Novosti" sostiene che Mogherini vuole in questo modo "imporre" al suo successore, lo spagnolo Josep Borrell, la linea secondo cui il Kosovo deve essere invitato a questi incontri informali semestrali dell'Ue. L'Alto rappresentante Ue è infatti l'istituzione preposta a decidere chi invitare a questi incontri e la Spagna è ad oggi uno dei cinque paesi dell'Unione che non riconosce l'indipendenza del Kosovo. (Seb)