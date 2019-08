Governo: De Priamo (Fd'I), inciucio Pd-grillini, prove generali già fatte in Campidoglio

- "Da tre anni Fd'I in Campidoglio denuncia di essere l'unica opposizione non per autoincensamento ma per l'obiettiva vicinanza ideologica tra Pd e grillini capitolini. In particolare prima della pausa dell'Assemblea capitolina le due sinistre di sono trovate unite nell'ostacolare il piano del prefetto per gli sgomberi degli immobili occupati. Se questa alleanza esprimerà un governo nazionale c'è da essere seriamente preoccupati per il futuro dell'Italia oltre all'evidente antidemocraticita' di un governo fatto da forze politiche che sono ormai minoranza a livello nazionale". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo di Fd'I in Campidoglio. (Com)