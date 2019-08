Roma: da domani alle Terme di Caracalla al via le visite guidate serali

- Da domani fino al 29 settembre, ogni venerdì e domenica, l’area archeologica delle Terme di Caracalla a Roma proporrà una serie di visite guidate dopo il tramonto. Il percorso di visita inizierà in superficie percorrendo il corpo centrale delle Terme per poi proseguire nei sotterranei. Nel cuore tecnologico del complesso termale, sarà possibile visitare anche la mostra di Fabrizio Plessi, allestita nella parte delle gallerie aperta al pubblico per la prima volta a giugno scorso, e proseguire con i reperti dell'antiquarium fino alla Mela reintegrata di Michelangelo Pistoletto. In fine, in occasione delle visite guidate serali sarà aperto al pubblico il Mitreo, uno dei più grandi della città di Roma e unico per la presenza della cosiddetta fossa sanguinis. (Ren)