Russia-Ucraina: Cremlino, Putin e Macron hanno discusso questione scambio prigionieri

- I presidenti di Russia e Francia, Vladimir Putin e Emmanuel Macron, hanno discusso un possibile scambio di prigionieri tra la Federazione Russa e l’Ucraina al loro ultimo incontro, ma non sono scesi nel dettaglio in merito alla loro identità. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. “Non hanno parlato di coloro che effettivamente saranno oggetto dello scambio, ma hanno discusso in maniera approfondita le misure da prendere per arrivare il più presto possibile alla risoluzione del conflitto in corso nelle regioni orientali dell’Ucraina”, ha detto il rappresentante della presidenza di Mosca. (Rum)