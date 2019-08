Sciopero autostrade: Uiltrasporti, disagi causati da scelte aziende concessionarie

- "Ricordiamo al presidente dell’Unione Nazionale Consumatori (Unc), Massimiliano Dona, che per quanto riguarda lo sciopero del settore autostrade proclamato i prossimi 25 e 26 agosto, non è l’esercizio di tale diritto dei lavoratori a creare disagi agli utenti e code estenuanti ai caselli, ma sono le scelte delle aziende concessionarie, che chiudendo le piste dei lavoratori in sciopero, creano disagi alla viabilità, ingorghi e rischi per gli utenti". A dichiararlo, in risposta al comunicato del presidente dell’Unione Nazionale Consumatori sul prossimo sciopero dei lavoratori del settore Autostrade, il segretario nazionale della Uiltrasporti, Marco Verzari, che prosegue: "Ciò che va impedito non è la libertà di sciopero per la tutela dell’occupazione, ma il comportamento delle aziende concessionarie, come già abbiamo ufficialmente chiesto a tutti i Prefetti. Infine invitiamo il presidente della Unc a rivedere le sue posizioni circa l’impiego della nuova tecnologia da parte delle concessionarie autostradali, che non può costituire l’alibi per lucrare a danno della sicurezza degli utenti e dei lavoratori, costretti a scioperare per difendere la stabilità e il salario del proprio lavoro. Auspichiamo, alla luce di quanto spiegato, che il presidente Dona vorrà riconsiderare le sue valutazioni, indirizzando le responsabilità dei disagi a chi realmente ne è imputabile". (Com)