Cipro: Macron, Francia non tollererà violazioni Zee da parte turca

- La Francia non tollererà le violazioni della Zona economica esclusiva (Zee) di Cipro da parte turca: lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron nel punto stampa prima dell'incontro all'Eliseo con il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. "Non mostreremo alcuna debolezza", ha affermato Macron. Il presidente francese ha inoltre rimarcato l'importanza del sostegno offerto alla Grecia per uscire dalla crisi finanziaria, evidenziando "il grande coraggio del popolo greco e il loro desiderio di rimanere nell'area euro".(Frp)