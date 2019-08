Nord Macedonia-Kazakhstan: siglato accordo di cooperazione con criminalità transanzionale

- Il procuratore generale del Kazakhstan Gizat Nurdauletov ha tenuto un incontro a Skopje con il ministro della Giustizia della Macedonia del Nord Renata Deskoska. Lo riferisce l’ufficio stampa della procura generale, secondo cui le parti hanno discusso delle prospettive per lo sviluppo della cooperazione nella lotta alla criminalità, nonché di varie questioni di sicurezza internazionale. La riunione ha portato alla firma di una serie di accordi sull'estradizione; sull'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale; e sul trasferimento delle persone condannate. Nurdauletov ha sottolineato che la conclusione di tali accordi è indicativa della fiducia della comunità europea nel sistema legale del Kazakhstan. Durante la visita, il procuratore generale del Kazakistan ha incontrato anche l’omologo macedone Ljubomir Joveski. I capi delle procure dei due paesi hanno sottolineato l'importanza di condurre delle azioni coordinate per prevenire e contrastare la criminalità organizzata transnazionale. (Mas)