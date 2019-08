Libia: ambasciatore Usa, "serve cessate il fuoco duraturo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sostengono gli sforzi delle Nazioni Uniti per raggiungere “un cessate il fuoco duraturo” in Libia e per trovare una soluzione politica che promuova “prosperità, sicurezza e stabilità per tutti i libici”. Lo ha detto oggi l'ambasciatore degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland, presentando una copia delle lettere credenziali al ministro degli Esteri libico, Mohamed Taher Siyala, presso l'ambasciata libica in Tunisia. Nel loro incontro, riferisce un comunicato della sede diplomatica statunitense, “Norland ha ribadito la volontà di intensificare l'impegno diplomatico con tutte le parti con l'obiettivo di porre fine rapidamente al conflitto in Libia”. (Lit)