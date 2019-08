Russia: portavoce Cremlino, ritorno al G-8 non è fine a se stesso

- Il ritorno della Federazione Russa nel G-8 "non è fine a se stesso". Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, commentando le dichiarazioni del capo dello Stato ucraino, Volodimyr Zelensky. "Come affermato dal presidente Vladimir Putin, la Russia è aperta alle comunicazioni, in qualsiasi formto. Allo stesso tempo, il ritorno della Russia al G-8 non è fine a se stesso", ha dichiarato il portavoce del Cremlino. La Federazione Russa - ha proseguito Peskov - ritiene che la valutazione delle questioni globali non possa essere fatta in maniera efficace senza la partecipazione di alcuni stati, come Cina e India. (Rum)