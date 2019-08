Messico: trovata intesa per rimuovere dazi ad esportazioni pomodoro rosso negli Usa (2)

- L'accordo sospende le indagini che le autorità Usa stanno effettuando sul presunto reato di dumping portato avanti dal governo messicano. La maggiorazione del 17,56 per cento sul prezzo di vendita del pomodoro negli Usa, adottata in questi mesi in via cautelare da Washington, rimarrà in piedi fino alla data di entrata in vigore dell'accordo. Successivamente, e nel caso in cui il dipartimento riterrà inappropriato il dazio sin qui elevato, ai produttori messicani verrà rifusa la quota di guadagni persa tra l'8 maggio e il 19 settembre. Secondo stime rilanciate dalla testata messicana fatte sul volume delle vendite realizzate tra maggio e agosto del 2018, i rimborsi potrebbero toccare quota di circa 106 milioni di dollari. (segue) (Mec)