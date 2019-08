Myanmar: Unhcr, rimpatrio volontario rohingya passo avanti ma essenziale costruire fiducia

- Attraverso il Gruppo di lavoro congiunto sul rimpatrio, il governo del Myanmar ha fornito al governo del Bangladesh i nomi di 3.450 rifugiati rohingya autorizzati a fare ritorno nello stato di Rakhine, in Myanmar. L’Unhcr, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, considera l’impegno del Myanmar in questo processo un positivo passo avanti nell’affermazione del diritto al ritorno nel proprio paese per i rifugiati rohingya. Lo riferisce un comunicato dell’Agenzia dell’Onu. L’Unhcr ha assistito il governo del Bangladesh nel processo di conduzione di sondaggi per stabilire se i rifugiati volessero fare ritorno in Myanmar e per assicurarsi che ogni decisione individuale presa in questo senso fosse effettivamente volontaria. Negli ultimi giorni l’Unhcr ha fatto visita insieme a funzionari del Bangladesh ad alcune famiglie di rifugiati per stabilire se intendessero tornare in Myanmar. Per il momento, nessuno degli intervistati ha espresso la volontà di farvi ritorno. (segue) (Com)