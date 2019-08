Myanmar: Unhcr, rimpatrio volontario rohingya passo avanti ma essenziale costruire fiducia (2)

- L’Unhcr continuerà ad assistere il governo del Bangladesh in questo processo per assicurarsi che tutti coloro che hanno ottenuto l’autorizzazione per il rimpatrio siano intervistati. L’Agenzia esprime inoltre apprezzamento per l’impegno significativo dimostrato dal governo del Bangladesh affinché sia garantito il rispetto delle decisioni dei rifugiati. L’Unhcr ha concordato con i governi di Bangladesh e Myanmar che il rimpatrio dei rifugiati dev’essere di natura volontaria, oltre che sicuro e dignitoso. Il rispetto di tali principi permetterà inoltre di garantire la sostenibilità del processo di rimpatrio. Ciò è stato confermato in discussioni che le autorità del Bangladesh e l’Unhcr hanno avuto questa settimana con i rifugiati rohingya. Molti hanno dichiarato che sperano di poter fare ritorno in Myanmar non appena le condizioni lo permetteranno e verranno fornite garanzie in materia di cittadinanza, libertà di movimento e sicurezza. (segue) (Com)