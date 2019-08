Brasile: ministro Ambiente, grosso incendi Amazzonia appiccati in area urbana

- Il ministro dell'Ambiente brasiliano, Ricardo Salles, ha effettuato un sopralluogo per monitorare l'azione di contrasto agli incendi che da settimane stanno intaccando la foresta pluviale amazzonica. Al termine dell'attività in elicottero nello stato di Mato Grosso, il ministro ha affermato che maggior parte dei focolai si trova nell'area urbana, sottolineando che dei 10.000 ettari di area che sono stati bruciati, circa 3.000 si trovano nell'area di Chapada dos Guimaraes. Salles ha affermato di aver scoperto che la maggior parte dei roghi è di origine dolosa e che vengono appiccati in aree vincine a discariche. "La più grande concentrazione di focolai qui nella regione è nel perimetro urbano, motivo per cui questa concentrazione di fumo in città", ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa dopo aver sorvolato l'area. (segue) (Brb)