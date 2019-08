Brasile: ministro Ambiente, grosso incendi Amazzonia appiccati in area urbana (2)

- La rapida propagazione del fuoco è per il ministro soprattutto legata alle condizioni climatiche e non a una presunto minor impegno delle autorità. "Il fuoco ha proliferato molto rapidamente in un solo giorno a causa del caldo, della bassa umidità e del forte vento", ha affermato Salles. Secondo il ministro, inoltre, non c'è stata alcuna riduzione delle risorse per il contenimento degli incendi boschivi. "Non vi è alcun taglio nella destinazione finale delle risorse dei vigili del fuoco, al punto che abbiamo lo stesso numero di vigili del fuoco, che lavorano allo stesso modo", ha detto. "Ora è un clima più secco, più caldo, con più vento e ciò fornisce una maggiore diffusione di roghi ", ha aggiunto. (segue) (Brb)