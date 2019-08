Brasile: ministro Ambiente, grosso incendi Amazzonia appiccati in area urbana (3)

- Secondo il ministro, tuttavia, tutti gli stati hanno bisogno di rinforzi federali per contrastare il propagarsi degli incendi. Oltre 1.000 unità della brigata dell'Istituto brasiliano per l'ambiente e le risorse naturali rinnovabili (Ibama) e dell'Istituto Chico Mendes per la conservazione della biodiversità (ICMbio) stanno lavorando per contenere le fiamme nelle regioni critiche. Nella sola Chapada dos Guimaraes, secondo il ministro, ci sono 69 membri della brigata Ibama e più di 20 membri dei vigili del fuoco dello stato del Mato Grosso. Nel corso della conferenza stampa a Cuiabá, Salles ha sottolineato che l'agroalimentare brasiliano è un esempio di sostenibilità, utilizza le migliori pratiche, ma non è "immune ai rischi". Si prevede che Ricardo Salles visiterà altri stati dalla prossima settimana per monitorare l'incendio e la deforestazione illegale. (segue) (Brb)