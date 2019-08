Brasile: ministro Ambiente, grosso incendi Amazzonia appiccati in area urbana (4)

- Nel cosiddetto "polmone del mondo", segnala il programma anti-incendi dell'Istituto nazionale della ricerca spaziale (Inpe), si sono concentrati il 52,5 per cento degli incendi divampati tra gennaio e agosto 2019 in tutto il Brasile. Si tratta del 82 per cento di roghi in più rispetto ai primi otto mesi del 2018. Il presidente Jair Bolsonaro ha ipotizzato che dietro gli incendi che da alcuni giorni stanno distruggendo centinaia di ettari di foresta amazzonica potrebbero esserci Organizzazioni non governative (Ong) interessate ad "attirare l'attenzione" sul governo. "Abbiamo tolto denaro alle Ong. Oltre il 40 per cento dei fondi che arrivavano dall'estero andavano alle Ong e glieli abbiamo tolti. Abbiamo anche tagliato i trasferimenti di fondi pubblici. Ora a queste persone mancano i soldi", ha detto il presidente alla stampa lasciando il palazzo presidenziale a Brasilia. (segue) (Brb)