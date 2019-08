Nagorno-Karabakh: Armenia, linea diretta con l'Azerbaigian funziona stabilmente

- La linea telefonica di comunicazione diretta creata tra Armenia e Azerbaigian funziona in maniera piuttosto stabile. Lo ha detto il ministro degli Esteri armeno Zohrab Mnatsakanyan nel corso di un briefing con la stampa. Alla domanda su un potenziale nuovo incontro con la controparte azerbaigiana Elmar Mammadyarov, Mnatsakanyan ha osservato che le riunioni proseguireanno e che i negoziati non si fermano. "L'ultima volta che ne ho parlato è stato durante la conferenza stampa con il ministro dell'Uruguay, ho detto che, come sempre, annunceremo l'incontro in un momento concordato". I colloqui fra Armenia e Azerbaigian vertono sul conflitto irrisolto del Nagorno-Karabakh. (segue) (Res)