Armenia: presidente Sarkissian sostiene decisioni politiche che favoriscono interesse nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente armeno, Armen Sarkissian, sostiene tutte le decisioni politiche volte a favorire l’interesse nazionale. Lo si apprende grazie a un comunicato diffuso oggi dal servizio stampa della presidenza di Erevan in merito a una serie di polemiche contro il primo ministro Nikol Pashinyan, che ha dato il via libera a un controverso progetto di estrazione dell'oro ad Amulsar, nonostante la pubblicazione di un rapporto secondo cui la compagnia mineraria, Lydian International, non sarebbe riuscita a valutare adeguatamente i potenziali rischi ambientali. “La Costituzione stabilisce che il presidente non possa intervenire nel lavoro degli altri organi governativi, ma è sempre pronto a mettere a disposizione la sua esperienza nel quadro di eventi significativi a livello nazionale: durante una recente visita nella provincia di Lori, il presidente ha ribadito quanto la questione ambientale sia importante e sottolineato la necessità di impegnarsi per preservare l’ecosistema”, si legge nel documento. (segue) (Res)