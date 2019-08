Armenia: presidente Sarkissian sostiene decisioni politiche che favoriscono interesse nazionale (2)

- Secondo alcune interpretazioni della stampa locale con questo comunicato il capo dello Stato sia intervenuto nelle polemiche relative al controverso progetto di estrazione aurea ad Amulsar. Il progetto è stato approvato nei giorni scorsi dal premier armeno, Nikol Pashinyan, nonostante la pubblicazione di un rapporto secondo cui la compagnia mineraria, Lydian International, non sarebbe riuscita a valutare adeguatamente i potenziali rischi ambientali. "Le informazioni di cui siamo attualmente in possesso sono molto chiare: la miniera non danneggia l'ambiente", ha detto Pashinyan durante una diretta su Facebook il 19 agosto. In precedenza, sei persone sono state arrestate nella capitale Erevan mentre diverse centinaia si radunavano fuori dall’edificio del parlamento per protestare contro il progetto minerario. Diversi gruppi ambientalisti hanno avviato una campagna contro il progetto minerario per timori che possa inquinare le sorgenti di Jermuk, che alimentano un centro benessere situato a circa 10 chilometri dalla miniera. "Nemmeno un litro di acqua inquinata raggiungerà Jermuk", ha promesso Pashinyan nel corso del suo intervento su Facebook. (segue) (Res)