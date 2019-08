Paraguay-Israele: nuovo ambasciatore a Tel Aviv annuncia ripresa cooperazione (2)

- Questa decisione ha spinto il governo israeliano a ricucire lo strappo avvenuto lo scorso settembre con la decisione di chiudere l'ambasciata ad Assunzione presa a sua volta dopo il dietro-front di Abdo sullo spostamento dell'ambasciata del Paraguay in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme. L'iniziativa di Assunzione sul fronte del terrorismo non risulta ad ogni modo ancora sufficiente a spingere il governo del primo ministro Benjamin Netanyahu ad aprire una rappresentanza vera e propria. Magen è infatti ufficialmente ambasciatore in Uruguay, con sede a Montevideo, e da adesso anche rappresentante di Israele per il Paraguay. (segue) (Abu)