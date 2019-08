Paraguay-Israele: nuovo ambasciatore a Tel Aviv annuncia ripresa cooperazione (3)

- "Vogliamo essere qui, riprendere tutti i progetti e continuare il dialogo politico, che è l'aspetto più importante", ha dichiarato il diplomatico israeliano. Magen ha fatto inoltre riferimento allo speciale interesse del suo paese ad "incrementare le relazioni commerciali" ritenendo in questo senso che "esiste un enorme potenziale" e che l'accordo commerciale tra Israele e il Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur), può servire come "piattaforma di dialogo" tra gli imprenditori dei due paesi. Un possibile punto di avvio della cooperazione è stato individuato sul fronte dell'agenda digitale del governo di Assunzione. "Abbiamo molte aziende che operano in questo settore e sono in cerca di opportunità", ha sottolineato Magen. (segue) (Abu)