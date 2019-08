Paraguay-Israele: nuovo ambasciatore a Tel Aviv annuncia ripresa cooperazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Paraguay ha riconosciuto "Hezbollah" e "Hamas" come organizzazioni terroristiche internazionali lo scorso lunedì 19 agosto attraverso un decreto. "Questo decreto ci obbliga ad adottare un protocollo in materia di sicurezza e di lotta al terrorismo internazionale che ci permette di agire anche sul fronte del finanziamento di queste organizzazioni", aveva dichiarato il ministro degli Interni, Juan Ernesto Villamayor in dichiarazioni rilasciate all'agenzia di stampa ufficiale "Ip". Il ministro aveva quindi sottolineato che la decisione posiziona il Paraguay in linea con le direttive delle Nazioni Unite e con i protocolli internazionali che proteggono i diritti umani in tutto il mondo. "Questo riconoscimento ci obbliga a rafforzare le azioni di prevenzione del terrorismo ed il controllo del flusso di divise assegnate rispettivamente alla segreteria per la Prevenzione del riciclaggio (Seprelad) e della sovrintendenza al sistema finanziario". (Abu)