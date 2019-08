Milano: domenica 25 tornano arte e spettacolo a cimitero monumentale (2)

- L'itinerario delle 10 propone una passeggiata dal titolo "Citazioni d'autore: viaggio nelle fonti", un breve viaggio tra le fonti, tra quei "segni già svolti" che seppero trasformare il cimitero meneghino in una sorta di "Atlante della memoria" chiamato a custodire quanto prodotto in millenni di civiltà. La passeggiata delle 10.30, dal titolo "Un museo tra gli alberi", accompagna alla scoperta del Cimitero Monumentale da un altro punto di vista: questo, infatti, non è solo il più grande museo a cielo aperto di Milano, ma anche un parco secolare. Il percorso proposto, che comprende alcuni dei monumenti più noti, si snoda per i vialetti alberati ed è consigliato a chi non abbia mai visitato il Monumentale. Nel percorso delle 11, "Milan VS Inter" si andrà alla scoperta dei principali personaggi che hanno contribuito a rendere grandi le due importanti squadre di calcio di Milano, il Milan e l'Inter. Nel Famedio del Monumentale, oltre ai fondatori (Kiplin e Muggiani), si trovano alcuni tra i più celebri calciatori (Meazza, Lana Maldini e Ferrario), dirigenti (Motta e Rizzoli) e sponsor (Pirelli). Le visite guidate sono gratuite e prenotabili al gazebo a partire dalle ore 9.30 fino al raggiungimento del numero massimo previsto per gruppo. (segue) (Com)