Milano: domenica 25 tornano arte e spettacolo a cimitero monumentale (3)

- Nella Galleria inferiore di ponente, alle 11, andrà in scena un corto teatrale, scritto ad hoc e interpretato da diplomati della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi. Protagonista della breve pièce un personaggio celebre sepolto al Cimitero, che attraverso il rito del teatro, incontra i cittadini contemporanei. In "El pret de Ratanà" tutti i mai e fa scappà! - regia e drammaturgia di Luca Rodella, con Giuseppe Palasciano e musiche di Roberto Dibitonto – Giuseppe Gervasini dall'aldilà consiglia medicine alternative non solo ai viventi ma anche alle anime purganti come lui. In una sorta di esilio celeste in quanto figura scomoda anche in cielo, non perde l'occasione di recitare una liturgia da un retrogusto quasi pagano, per celebrare i misteri della natura e sognare l'utopia di un'armonia universale in cui guarire dai mali non sarà più necessario. Chiude l'appuntamento nella galleria superiore di ponente [B-G] alle ore 12 il concerto jazz "A modern quartet: GASP!", che vede protagonisti allievi e diplomati dei Civici Corsi di Jazz della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado: Alessio Dal Checco (sax), Samuele Bianchi (basso), Pietro Gregori (batteria), Gioele Fumagalli (chitarra). Il quartetto proporrà brani inediti composti dal gruppo e un repertorio di standards e songs dei più celebri protagonisti del jazz. La rassegna "Monumentale: Museo a Cielo Aperto" proseguirà ogni ultima domenica del mese fino a ottobre, con una serie di appuntamenti che vedranno nuovamente teatro, musica, cinema e passeggiate tematiche raccontare il Cimitero Monumentale e le sue bellezze: il 29 settembre e il 27 ottobre dalle 10 alle 18. (Com)