Mozambico: capo polizia invita vertici Renamo a rispettare disarmo

- Il capo delle forze di polizia del Mozambico, Bernadino Rafael, ha invitato i vertici della Resistenza nazionale mozambicana (Renamo), il principale partito dell’opposizione, a risolvere una disputa sorta dopo che alcuni dissidenti dell'ex gruppo ribelle si sono rifiutati di consegnare le armi e hanno creato nuove basi di reclutamento. Lo riferisce l’emittente “Bbc”, secondo cui l’appello è giunto il giorno dopo la scadenza imposta dal presidente Filipe Nyusi per smantellare tutte le basi Renamo nel paese. Lo scorso 6 agosto il presidente Nyusi e il leader della Renamo, Ossufo Momade, hanno firmato nella capitale Maputo l'accordo di pace definitivo per porre fine alle ostilità e garantire lo svolgimento pacifico delle elezioni del prossimo 15 ottobre. La firma è avvenuta nel corso di una cerimonia alla quale hanno partecipato cinque presidenti africani, oltre l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, e alla segretaria agli Esteri portoghese Teresa Rebeiro. L'accordo di pace segue quello firmato lo scorso 1 agosto a Gorongosa, roccaforte dell’opposizione, nel quale i due leader si erano impegnati a cessare le ostilità militari. (segue) (Res)