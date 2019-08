Tagikistan: in programma istituzione cinque scuole con insegnamento lingua russa

- In Tagikistan saranno istituite cinque scuole con istruzione in russo. Lo ha dichiarato il ministro dell'Istruzione e della Scienza, Nuriddin Said. "Sono sicuro che il progetto di costituzione di cinque scuole con lingua russa di insegnamento in cinque città del Tagikistan sarà attuato come previsto, nel 2021", ha dichiarato il ministro, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa russa "Ria Novosti". Secondo il protocollo della commissione intergovernativa russo-tagika sulla cooperazione economica, la costituzione di cinque istituti di istruzione generale in russo è prevista fino al settembre 2021.(Res)