Speciale energia: ministro Algeria, progetto per produrre 5.600 megawatt di elettricità dal solare

- L'Algeria è pronta a lanciare un progetto nazionale per produrre 5.600 megawatt di elettricità usando l'energia solare. Lo ha dichiarato ad Annaba il ministro dell'Energia algerino, Mohamed Arkab, precisando che il progetto è in grado di rafforzare la rete nazionale nei prossimi anni. “Gli esperti algerini sono in grado di portare avanti il progetto in tutte le sue fasi, dallo studio alla costruzione finale”, ha aggiunto. L’Algeria, ha proseguito, “ha costruito la prima centrale solare nel 2011” e “ha acquisito l’esperienza necessaria”. Arkab ha ricordato che il paese ha 22 centrali solari. (Ala)