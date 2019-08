Speciale energia: fonti media, possibile aumento pressione fiscale industria petrolifera russa

- Il ministero delle Finanze russo potrebbe aumentare l'onere fiscale per l'industria petrolifera per compensare 600 miliardi di rubli (8,24 miliardi di euro) di mancate entrate legate all'introduzione di agevolazione per i giacimenti di Priobskoye di Rosneft e Gazprom Neft. È quanto si apprende dal quotidiano "Kommersant" che cita proprie fonti. Il ministero sta prendendo in considerazione la possibilità di un ulteriore aumento della tassa sull'estrazione per il petrolio e l'introduzione di una analoga per il gas associato. In precedenza il vicepresidente di Rosneft Pavel Fedorov ha annunciato che il presidente russo, Vladimir Putin, aveva approvato gli sgravi per il campo Priobskoye. Secondo Fedorov, l'effetto positivo totale sul bilancio, derivante da queste esenzioni, ammonterà a 660 miliardi di rubli per 10 anni. L'effetto complessivo per l'economia sarà di cinquemila miliardi di rubli (68,7 miliardi di euro). A luglio, Putin ha introdotto una moratoria sul sostegno statale nello sviluppo dei giacimenti petroliferi, ad eccezione del lotto di Priobskoye. (Rum)