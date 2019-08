Speciale energia: Iraq, produzione petrolifera record nel giacimento di Atrush

- La società nazionale per l'energia di Abu Dhabi Taqa ha dichiarato che la sua unità con sede in Iraq ha raggiunto un ''livello record di produzione" dal giacimento petrolifero di Atrush, nella regione settentrionale del Kurdistan iracheno. "Per la prima volta dal 2017, il volume di produzione mensile ha superato 1 milione di barili di petrolio a luglio", secondo una nota del la società. (Res)