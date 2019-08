Torino: aggrediscono e rapinano coppia di ottantenni, arrestati due marocchini

- Ieri mattina, a Torino, sono stati arrestati nel quartiere San Paolo due cittadini marocchini di 23 e 29 anni. I due, uno dei quali a bordo di bicicletta, avevano aggredito in via Fidia una coppia di ottantenni, marito a moglie, che passeggiavano. In un primo momento, il tentativo di scippo della collanina indossata dalla signora non è andato a buon fine perché il marito ha tentato istintivamente di proteggerla, ma poi entrambi i coniugi sono stati percossi dai due e la signora è caduta, sbattendo la nuca a terra. I ladri si sono allontanati correndo in direzione di corso Brunelleschi, con la collanina in mano. Un carabiniere libero dal servizio ha assistito alla scena ed immediatamente notiziava il 112 NUE fornendo descrizione e via di fuga della coppia. Una pattuglia adibita ai servizi di prevenzione sul territorio, appartenente al Commissariato San Paolo, ha intercettato i due cittadini stranieri in corso Francia e li ha inseguiti, riuscendo a bloccarli in piazza del Monastero. Il più giovane, di 23 anni, ha tentato di disfarsi di un oggetto buttandolo in un tombino di scolo ma gli agenti sono riusciti a fermarlo appena in tempo, recuperando proprio la collanina con tre ciondoli rapinata all’anziana signora in via Fidia. Poco distante, è stata rinvenuta anche la bicicletta utilizzata da uno dei rei per allontanarsi dal luogo del reato. (segue) (Rpi)