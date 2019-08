Torino: aggrediscono e rapinano coppia di ottantenni, arrestati due marocchini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il personale del Commissariato San Paolo, a conoscenza di altri fatti delittuosi analoghi perpetrati nelle ultime settimane, ha convocato in ufficio una delle vittime, avendo fondato motivo di ritenere che una delle collane al collo di uno degli arrestati fosse in realtà provento di furto, soprattutto in considerazione di una evidente riparazione fai da te ad uno dei ganci di chiusura della stessa. Negli uffici del Commissariato si è presentato dunque un uomo rapinato il primo agosto nei pressi della Tesoriera da due soggetti, uno dei quali a bordo di bicicletta nera: questi ha riconosciuto come propria la collana rinvenuta nella disponibilità dell’arrestato. Pertanto, entrambi i cittadini marocchini sono stati arrestati per rapina in concorso in flagranza commessa nei confronti di persona ultrasessantacinquenne e denunciati in trascorsa flagranza per il furto con destrezza del primo Agosto. (Rpi)