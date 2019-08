Trasporti: su linea Fara Sabina-Fiumicino dalle 12.40 traffico regolare, dopo guasto a Roma Ostiense

- "È tornata regolare alle 12.40 la circolazione ferroviaria sulla linea Fara Sabina-Fiumicino (Fl1), rallentata dalle 6.55 per un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione a Roma Ostiense. I convogli in viaggio hanno subìto ritardi fino a 20 minuti, mentre 26 regionali sono stati cancellati e 10 sono stati limitati nel percorso". Lo comunica, in una nota, Fs. (Com)