Paraguay: scandalo Itaipù, opposizione chiama a nuove proteste contro presidente Abdo

- L'opposizione politica in Paraguay ha annunciato che continuerà la campagna di protesta e di denuncia contro il presidente Mario Abdo Benitez, dopo che la camera dei Deputati ha archiviato ieri un procedimento di messa in stato d'accusa nei suoi confronti. Il presidente, segnala il quotidiano "Ultima Hora", viene considerato responsabile dall'opposizione "di alto tradimento" per la firma di un accordo segreto con il governo brasiliano in merito allo sfruttamento dell'energia prodotta dalla centrale idroelettrica binazionale di Itaipù. Il segretario del partito Liberale ed ex candidato alla presidenza per l'opposizione, Efrain Alegre, ha dichiarato che "il presidente ha vinto in parlamento ma non ha più l'appoggio della gente" e che "non ha l'autorità morale" per proseguire i delicati negoziati sulla fornitura di energia di Itaipù. Secondo Alegre l'attuale situazione, con un governo considerato "debole", è fonte "di maggiore instabilità". (segue) (Abu)