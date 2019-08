Paraguay: scandalo Itaipù, opposizione chiama a nuove proteste contro presidente Abdo (2)

- La Camera dei deputati del Paraguay ha respinto ieri, con 43 voti contrari e 36 favorevoli, la possibilità di mettere in stato di accusa il capo dello stato, Mario Abdo Benitez. Il presidente era stato accusato di alto tradimento per la firma di un accordo segreto con il governo brasiliano in merito allo sfruttamento dell'energia prodotta dalla centrale idroelettrica binazionale di Itaipù. Lo stesso Benitez forte di un accordo con il principale avversario politico all'interno del suo stesso partito - l'ex presidente Horacio Cartes - che gli garantiva i voti necessari a evitare la procedura di "impeachment", aveva chiesto di affrontare al più presto la questione. Come effetto dell'accordo con Abdo, Cartes rivendica adesso l'ingresso nel gabinetto di suoi rappresentanti. (segue) (Abu)