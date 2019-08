Algeria: a sei mesi di proteste popolari l'incertezza economica regna nel paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve in valuta estera del paese nordafricano ammontavano a 72,6 miliardi di dollari alla fine di aprile 2019, rispetto ai 79,88 miliardi di dollari alla fine del 2018, con un calo di ben 7,88 miliardi di dollari in quattro mesi. Secondo gli indicatori del ministero delle Finanze, le riserve valutarie dovrebbero scendere a 62 miliardi di dollari entro la fine del 2019, quindi a 47,8 miliardi nel 2020 per poi calare a 33,8 miliardi nel 2021. Nel frattempo la bilancia commerciale algerina ha registrato un forte disavanzo durante i primi sei mesi del 2019, con un deficit di 3,18 miliardi a fine giugno, rispetto ai 2,84 miliardi per lo stesso periodo del 2018, a causa dell'assenza di fattori trainanti per la crescita delle esportazioni, in particolare per quanto riguarda i prezzi del petrolio che subiscono l'attuale contesto geopolitico internazionale: la domanda globale di energia è infatti diminuita anche a causa del conflitto economico tra Cina e Stati Uniti. (segue) (Ala)