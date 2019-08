Algeria: a sei mesi di proteste popolari l'incertezza economica regna nel paese (3)

- Il valore delle esportazioni algerine nella prima metà di quest'anno è stato pari a 18,96 miliardi di dollari, in calo del 6,57 per cento rispetto ai 20,29 miliardi di dollari dello stesso periodo nel 2018. Le importazioni hanno raggiunto 22,14 miliardi nei primi sei mesi del 2019, rispetto ai 23,14 miliardi di dollari nei primi sei mesi del 2018, con un calo del 4,30 per cento. Nel periodo gennaio-giugno 2019, gli idrocarburi hanno rappresentato la stragrande maggioranza delle esportazioni algerine, pari al 93,10 per cento del volume totale, ovvero 17,65 miliardi di dollari, contro i 18,84 miliardi di dollari nello stesso periodo del 2018, in calo del 6,31 per cento. Le esportazioni di non-petrolifere sono stimate a 1,31 miliardi di dollari nei primi sei mesi del 2019, pari al 6,90 per cento del volume totale delle esportazioni, rispetto agli 1,45 miliardi di dollari nello stesso periodo del 2018, in calo del 10,01 per cento. (segue) (Ala)