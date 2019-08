Algeria: a sei mesi di proteste popolari l'incertezza economica regna nel paese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questi dati economici allarmanti, il governo del primo ministro algerino Noureddine Bedoui, che affronta proteste popolari senza precedenti, deve ancora rivelare le caratteristiche della legge finanziaria per il 2020. Di solito il bilancio viene preparato tra i mesi di luglio e agosto, per poi essere presentato ad entrambe le camere del parlamento entro la fine dell'anno. Contattato da "Agenzia Nova", l'esperto finanziario Kamel Rezzik ha spiegato che quest’anno i preparativi sono in ritardo: “Il bilancio è collegato al programma di governo, ma dal momento che c'è un esecutivo di transizione, che non ha un piano d'azione approvato dal parlamento, la legge è stata ritardata. Non esiste neanche un programma presidenziale per l'anno 2020, perché l'attuale capo dello Stato è "ad interim" e le elezioni presidenziali non si sono ancora svolte”. (segue) (Ala)