Algeria: a sei mesi di proteste popolari l'incertezza economica regna nel paese (5)

- Secondo Rezzik, il “vero problema” risiede "nell'incertezza che circonda la situazione finanziaria del paese e nella difficoltà di trovare le risorse per le coperture finanziarie". Il prossimo governo algerino “erediterà un pozzo avvelenato: l’esecutivo esecutivo ad interim cercherà di salvare il salvabile, ma solo in via temporanea", aggiunge Rezzik. Le elezioni presidenziali devono aver luogo “prima della fine dell'anno o all'inizio del prossimo anno, in modo che lo Stato possa porre rimedio alla situazione attraverso una manovra finanziaria aggiuntiva nel 2020, in previsione di un processo di riforma più ampio”. (segue) (Ala)