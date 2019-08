Algeria: a sei mesi di proteste popolari l'incertezza economica regna nel paese (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, l'economista Farid Ben Yahia ritiene che "il futuro incerto del governo complica le cose, non solo a livello politico, ma anche a livello finanziario". Parlando ad “Agenzia Nova", Ben Yahia ha spiegato che il governo potrebbe approvare una sorta di bilancio “provvisorio” per coprire le spese urgenti in settori chiave come la sanità, l'istruzione e l'edilizia abitativa e anche lo sport: l'Algeria, infatti, dovrebbe ospitare nel 2021 la diciannovesima sessione dei Giochi del Mediterraneo. Quasi certamente, secondo Ben Yahia, il paese sarà costretto a una manovra finanziaria suppletiva nel 2020 a causa dei “mediocri indicatori economici finanziaria del 2020”. D’altra parte, lo Stato potrebbe recuperare “tra i 300 e i 350 miliardi di dollari dalla lotta alla corruzione contro la cerchia dell’ex regime di Bouteflika”, ha concluso l'economista. (Ala)